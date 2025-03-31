Währungen / CBNK
CBNK: Capital Bancorp Inc
33.68 USD 0.23 (0.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CBNK hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.59 bis zu einem Hoch von 33.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBNK News
Tagesspanne
33.59 33.72
Jahresspanne
24.13 36.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.45
- Eröffnung
- 33.59
- Bid
- 33.68
- Ask
- 33.98
- Tief
- 33.59
- Hoch
- 33.72
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- 0.69%
- Monatsänderung
- -0.47%
- 6-Monatsänderung
- 21.50%
- Jahresänderung
- 32.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K