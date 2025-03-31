KurseKategorien
Währungen / CBNK
CBNK: Capital Bancorp Inc

33.68 USD 0.23 (0.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CBNK hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.59 bis zu einem Hoch von 33.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Capital Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
33.59 33.72
Jahresspanne
24.13 36.40
Vorheriger Schlusskurs
33.45
Eröffnung
33.59
Bid
33.68
Ask
33.98
Tief
33.59
Hoch
33.72
Volumen
20
Tagesänderung
0.69%
Monatsänderung
-0.47%
6-Monatsänderung
21.50%
Jahresänderung
32.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K