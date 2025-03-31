Devises / CBNK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CBNK: Capital Bancorp Inc
32.68 USD 0.77 (2.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CBNK a changé de -2.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.60 et à un maximum de 33.72.
Suivez la dynamique Capital Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBNK Nouvelles
- Capital Bancorp: Time For A Breather After An Exceptional First Half (NASDAQ:CBNK)
- Capital Bancorp Q2 2025 slides reveal 39% asset growth, business model transformation
- Capital Bancorp Q2 Revenue Up 38 Percent
- FirstSun Q2 2025 slides reveal improved earnings, deposit growth of 13.2% annualized
- Capital Bancorp (CBNK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Capital Bancorp earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Northeast Community Bancorp (NECB) Q2 Earnings Top Estimates
- Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- US extends deadline for fentanyl sanctions on three Mexican financial institutions
- Community bank CoastalSouth Bancshares eyes $281 million valuation in US IPO
- FirstSun Capital Bancorp Ends Agreement, Director Resigns
- Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Declares Monthly Distribution
- Capital Bancorp: Book Value Increased By Double Digit Percentage (NASDAQ:CBNK)
- Capital Bancorp Stock Hits All-Time High of $34.31
- Capital Bancorp shareholders approve key proposals
- Capital Bank introduces new digital banking platform
- Capital Bank Adds Veteran Delaware Commercial Banking Team Expanding Presence in the Region
- Seattle lender HomeStreet valued at $300 million in second buyout attempt since 2024
Range quotidien
32.60 33.72
Range Annuel
24.13 36.40
- Clôture Précédente
- 33.45
- Ouverture
- 33.59
- Bid
- 32.68
- Ask
- 32.98
- Plus Bas
- 32.60
- Plus Haut
- 33.72
- Volume
- 209
- Changement quotidien
- -2.30%
- Changement Mensuel
- -3.43%
- Changement à 6 Mois
- 17.89%
- Changement Annuel
- 28.26%
20 septembre, samedi