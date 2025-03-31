QuotazioniSezioni
Valute / CBNK
Tornare a Azioni

CBNK: Capital Bancorp Inc

32.68 USD 0.77 (2.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CBNK ha avuto una variazione del -2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.60 e ad un massimo di 33.72.

Segui le dinamiche di Capital Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CBNK News

Intervallo Giornaliero
32.60 33.72
Intervallo Annuale
24.13 36.40
Chiusura Precedente
33.45
Apertura
33.59
Bid
32.68
Ask
32.98
Minimo
32.60
Massimo
33.72
Volume
209
Variazione giornaliera
-2.30%
Variazione Mensile
-3.43%
Variazione Semestrale
17.89%
Variazione Annuale
28.26%
20 settembre, sabato