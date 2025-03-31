Valute / CBNK
CBNK: Capital Bancorp Inc
32.68 USD 0.77 (2.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CBNK ha avuto una variazione del -2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.60 e ad un massimo di 33.72.
Segui le dinamiche di Capital Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CBNK News
- Capital Bancorp: Time For A Breather After An Exceptional First Half (NASDAQ:CBNK)
- Capital Bancorp Q2 2025 slides reveal 39% asset growth, business model transformation
- Capital Bancorp Q2 Revenue Up 38 Percent
- FirstSun Q2 2025 slides reveal improved earnings, deposit growth of 13.2% annualized
- Capital Bancorp (CBNK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Capital Bancorp earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Northeast Community Bancorp (NECB) Q2 Earnings Top Estimates
- Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- US extends deadline for fentanyl sanctions on three Mexican financial institutions
- Community bank CoastalSouth Bancshares eyes $281 million valuation in US IPO
- FirstSun Capital Bancorp Ends Agreement, Director Resigns
- Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Declares Monthly Distribution
- Capital Bancorp: Book Value Increased By Double Digit Percentage (NASDAQ:CBNK)
- Capital Bancorp Stock Hits All-Time High of $34.31
- Capital Bancorp shareholders approve key proposals
- Capital Bank introduces new digital banking platform
- Capital Bank Adds Veteran Delaware Commercial Banking Team Expanding Presence in the Region
- Seattle lender HomeStreet valued at $300 million in second buyout attempt since 2024
Intervallo Giornaliero
32.60 33.72
Intervallo Annuale
24.13 36.40
- Chiusura Precedente
- 33.45
- Apertura
- 33.59
- Bid
- 32.68
- Ask
- 32.98
- Minimo
- 32.60
- Massimo
- 33.72
- Volume
- 209
- Variazione giornaliera
- -2.30%
- Variazione Mensile
- -3.43%
- Variazione Semestrale
- 17.89%
- Variazione Annuale
- 28.26%
20 settembre, sabato