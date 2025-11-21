CBK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Christopher & Banks hisse senedi 24.2500 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.8000 - 24.2500 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 23.8700 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 13 değerine ulaştı. CBK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Christopher & Banks hisse senedi temettü ödüyor mu? Christopher & Banks hisse senedi şu anda 24.2500 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.96% ve USD değerlerini izler. CBK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CBK hisse senedi nasıl alınır? Christopher & Banks hisselerini şu anki 24.2500 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 24.2500 ve Ask 24.2530 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 13 ve günlük değişim oranı 0.36% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CBK fiyat hareketlerini takip edin.

CBK hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Christopher & Banks hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.3600 - 25.8900 ve mevcut fiyatı 24.2500 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 24.2500 veya Ask 24.2530 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.64% ve 6 aylık değişim oranı -3.96% değerlerini karşılaştırır. CBK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Commercial Bancgroup, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Commercial Bancgroup, Inc. hisse senedi yıllık olarak 25.8900 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.3600 - 25.8900). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 23.8700 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Christopher & Banks performansını takip edin.

Commercial Bancgroup, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.3600 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 24.2500 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.3600 - 25.8900 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CBK fiyat hareketlerini izleyin.