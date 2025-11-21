- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CBK: Christopher & Banks
Der Wechselkurs von CBK hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.8000 bis zu einem Hoch von 24.1640 gehandelt.
Verfolgen Sie die Christopher & Banks-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CBK heute?
Die Aktie von Christopher & Banks (CBK) notiert heute bei 23.9200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 23.8000 - 24.1640 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.8700 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von CBK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CBK Dividenden?
Christopher & Banks wird derzeit mit 23.9200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CBK zu verfolgen.
Wie kaufe ich CBK-Aktien?
Sie können Aktien von Christopher & Banks (CBK) zum aktuellen Kurs von 23.9200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.9200 oder 23.9230 platziert, während 7 und -1.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CBK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CBK-Aktien?
Bei einer Investition in Christopher & Banks müssen die jährliche Spanne 23.3600 - 25.8900 und der aktuelle Kurs 23.9200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.99% und -5.27%, bevor sie Orders zu 23.9200 oder 23.9230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CBK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Commercial Bancgroup, Inc.?
Der höchste Kurs von Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) im vergangenen Jahr lag bei 25.8900. Innerhalb von 23.3600 - 25.8900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.8700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Christopher & Banks mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Commercial Bancgroup, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) im Laufe des Jahres betrug 23.3600. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.9200 und der Spanne 23.3600 - 25.8900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CBK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CBK statt?
Christopher & Banks hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.8700 und -5.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.8700
- Eröffnung
- 24.1640
- Bid
- 23.9200
- Ask
- 23.9230
- Tief
- 23.8000
- Hoch
- 24.1640
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- -1.99%
- 6-Monatsänderung
- -5.27%
- Jahresänderung
- -5.27%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 51.0
- Erw
- 50.3
- Vorh
- 50.3
- Akt
- 51.0
- Erw
- 49.0
- Vorh
- 49.0
- Akt
- 4.5%
- Erw
- 4.7%
- Vorh
- 4.7%
- Akt
- 3.4%
- Erw
- 3.6%
- Vorh
- 3.6%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 417
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh