CBK: Christopher & Banks

23.9200 USD 0.0500 (0.21%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CBK ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.8000 e ad un massimo di 24.1640.

Segui le dinamiche di Christopher & Banks. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CBK oggi?

Oggi le azioni Christopher & Banks sono prezzate a 23.9200. Viene scambiato all'interno di 23.8000 - 24.1640, la chiusura di ieri è stata 23.8700 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CBK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Christopher & Banks pagano dividendi?

Christopher & Banks è attualmente valutato a 23.9200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CBK.

Come acquistare azioni CBK?

Puoi acquistare azioni Christopher & Banks al prezzo attuale di 23.9200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.9200 o 23.9230, mentre 7 e -1.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CBK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CBK?

Investire in Christopher & Banks implica considerare l'intervallo annuale 23.3600 - 25.8900 e il prezzo attuale 23.9200. Molti confrontano -1.99% e -5.27% prima di effettuare ordini su 23.9200 o 23.9230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CBK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Commercial Bancgroup, Inc.?

Il prezzo massimo di Commercial Bancgroup, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.8900. All'interno di 23.3600 - 25.8900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.8700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Christopher & Banks utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Commercial Bancgroup, Inc.?

Il prezzo più basso di Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) nel corso dell'anno è stato 23.3600. Confrontandolo con gli attuali 23.9200 e 23.3600 - 25.8900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CBK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CBK?

Christopher & Banks ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.8700 e -5.27%.

Intervallo Giornaliero
23.8000 24.1640
Intervallo Annuale
23.3600 25.8900
Chiusura Precedente
23.8700
Apertura
24.1640
Bid
23.9200
Ask
23.9230
Minimo
23.8000
Massimo
24.1640
Volume
7
Variazione giornaliera
0.21%
Variazione Mensile
-1.99%
Variazione Semestrale
-5.27%
Variazione Annuale
-5.27%
21 novembre, venerdì
13:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
13:45
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
15:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
51.0
Fcst
50.3
Prev
50.3
15:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
51.0
Fcst
49.0
Prev
49.0
15:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.5%
Fcst
4.7%
Prev
4.7%
15:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.4%
Fcst
3.6%
Prev
3.6%
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
417
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev