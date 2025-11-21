- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CBK: Christopher & Banks
Il tasso di cambio CBK ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.8000 e ad un massimo di 24.1640.
Segui le dinamiche di Christopher & Banks. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CBK oggi?
Oggi le azioni Christopher & Banks sono prezzate a 23.9200. Viene scambiato all'interno di 23.8000 - 24.1640, la chiusura di ieri è stata 23.8700 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CBK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Christopher & Banks pagano dividendi?
Christopher & Banks è attualmente valutato a 23.9200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CBK.
Come acquistare azioni CBK?
Puoi acquistare azioni Christopher & Banks al prezzo attuale di 23.9200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.9200 o 23.9230, mentre 7 e -1.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CBK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CBK?
Investire in Christopher & Banks implica considerare l'intervallo annuale 23.3600 - 25.8900 e il prezzo attuale 23.9200. Molti confrontano -1.99% e -5.27% prima di effettuare ordini su 23.9200 o 23.9230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CBK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Commercial Bancgroup, Inc.?
Il prezzo massimo di Commercial Bancgroup, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.8900. All'interno di 23.3600 - 25.8900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.8700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Christopher & Banks utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Commercial Bancgroup, Inc.?
Il prezzo più basso di Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) nel corso dell'anno è stato 23.3600. Confrontandolo con gli attuali 23.9200 e 23.3600 - 25.8900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CBK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CBK?
Christopher & Banks ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.8700 e -5.27%.
- Chiusura Precedente
- 23.8700
- Apertura
- 24.1640
- Bid
- 23.9200
- Ask
- 23.9230
- Minimo
- 23.8000
- Massimo
- 24.1640
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.21%
- Variazione Mensile
- -1.99%
- Variazione Semestrale
- -5.27%
- Variazione Annuale
- -5.27%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 51.0
- Fcst
- 50.3
- Prev
- 50.3
- Agire
- 51.0
- Fcst
- 49.0
- Prev
- 49.0
- Agire
- 4.5%
- Fcst
- 4.7%
- Prev
- 4.7%
- Agire
- 3.4%
- Fcst
- 3.6%
- Prev
- 3.6%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 417
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev