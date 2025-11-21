CotationsSections
Devises / CBK
Retour à Actions

CBK: Christopher & Banks

23.9200 USD 0.0500 (0.21%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CBK a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.8000 et à un maximum de 24.1640.

Suivez la dynamique Christopher & Banks. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CBK aujourd'hui ?

L'action Christopher & Banks est cotée à 23.9200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 23.8000 - 24.1640, a clôturé hier à 23.8700 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de CBK présente ces mises à jour.

L'action Christopher & Banks verse-t-elle des dividendes ?

Christopher & Banks est actuellement valorisé à 23.9200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CBK.

Comment acheter des actions CBK ?

Vous pouvez acheter des actions Christopher & Banks au cours actuel de 23.9200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.9200 ou de 23.9230, le 7 et le -1.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CBK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CBK ?

Investir dans Christopher & Banks implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.3600 - 25.8900 et le prix actuel 23.9200. Beaucoup comparent -1.99% et -5.27% avant de passer des ordres à 23.9200 ou 23.9230. Consultez le graphique du cours de CBK en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Commercial Bancgroup, Inc. ?

Le cours le plus élevé de Commercial Bancgroup, Inc. l'année dernière était 25.8900. Au cours de 23.3600 - 25.8900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.8700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Christopher & Banks sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Commercial Bancgroup, Inc. ?

Le cours le plus bas de Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) sur l'année a été 23.3600. Sa comparaison avec 23.9200 et 23.3600 - 25.8900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CBK sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CBK a-t-elle été divisée ?

Christopher & Banks a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.8700 et -5.27% après les opérations sur titres.

Range quotidien
23.8000 24.1640
Range Annuel
23.3600 25.8900
Clôture Précédente
23.8700
Ouverture
24.1640
Bid
23.9200
Ask
23.9230
Plus Bas
23.8000
Plus Haut
24.1640
Volume
7
Changement quotidien
0.21%
Changement Mensuel
-1.99%
Changement à 6 Mois
-5.27%
Changement Annuel
-5.27%
21 novembre, vendredi
13:30
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
13:45
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
15:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
51.0
Fcst
50.3
Prev
50.3
15:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.0
Fcst
49.0
Prev
49.0
15:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.5%
Fcst
4.7%
Prev
4.7%
15:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.4%
Fcst
3.6%
Prev
3.6%
18:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
417
18:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
20:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev