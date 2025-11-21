- Aperçu
CBK: Christopher & Banks
Le taux de change de CBK a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.8000 et à un maximum de 24.1640.
Suivez la dynamique Christopher & Banks. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CBK aujourd'hui ?
L'action Christopher & Banks est cotée à 23.9200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 23.8000 - 24.1640, a clôturé hier à 23.8700 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de CBK présente ces mises à jour.
L'action Christopher & Banks verse-t-elle des dividendes ?
Christopher & Banks est actuellement valorisé à 23.9200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CBK.
Comment acheter des actions CBK ?
Vous pouvez acheter des actions Christopher & Banks au cours actuel de 23.9200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.9200 ou de 23.9230, le 7 et le -1.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CBK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CBK ?
Investir dans Christopher & Banks implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.3600 - 25.8900 et le prix actuel 23.9200. Beaucoup comparent -1.99% et -5.27% avant de passer des ordres à 23.9200 ou 23.9230. Consultez le graphique du cours de CBK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Commercial Bancgroup, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Commercial Bancgroup, Inc. l'année dernière était 25.8900. Au cours de 23.3600 - 25.8900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.8700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Christopher & Banks sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Commercial Bancgroup, Inc. ?
Le cours le plus bas de Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) sur l'année a été 23.3600. Sa comparaison avec 23.9200 et 23.3600 - 25.8900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CBK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CBK a-t-elle été divisée ?
Christopher & Banks a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.8700 et -5.27% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.8700
- Ouverture
- 24.1640
- Bid
- 23.9200
- Ask
- 23.9230
- Plus Bas
- 23.8000
- Plus Haut
- 24.1640
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- 0.21%
- Changement Mensuel
- -1.99%
- Changement à 6 Mois
- -5.27%
- Changement Annuel
- -5.27%
