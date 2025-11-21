クォートセクション
通貨 / CBK
CBK: Christopher & Banks

23.9200 USD 0.0500 (0.21%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CBKの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり23.8000の安値と24.1640の高値で取引されました。

Christopher & Banksダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CBK株の現在の価格は？

Christopher & Banksの株価は本日23.9200です。23.8000 - 24.1640内で取引され、前日の終値は23.8700、取引量は7に達しました。CBKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Christopher & Banksの株は配当を出しますか？

Christopher & Banksの現在の価格は23.9200です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.27%やUSDにも注目します。CBKの動きはライブチャートで確認できます。

CBK株を買う方法は？

Christopher & Banksの株は現在23.9200で購入可能です。注文は通常23.9200または23.9230付近で行われ、7や-1.01%が市場の動きを示します。CBKの最新情報はライブチャートで確認できます。

CBK株に投資する方法は？

Christopher & Banksへの投資では、年間の値幅23.3600 - 25.8900と現在の23.9200を考慮します。注文は多くの場合23.9200や23.9230で行われる前に、-1.99%や-5.27%と比較されます。CBKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Commercial Bancgroup, Inc.の株の最高値は？

Commercial Bancgroup, Inc.の過去1年の最高値は25.8900でした。23.3600 - 25.8900内で株価は大きく変動し、23.8700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Christopher & Banksのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Commercial Bancgroup, Inc.の株の最低値は？

Commercial Bancgroup, Inc.(CBK)の年間最安値は23.3600でした。現在の23.9200や23.3600 - 25.8900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CBKの動きはライブチャートで確認できます。

CBKの株式分割はいつ行われましたか？

Christopher & Banksは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.8700、-5.27%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.8000 24.1640
1年のレンジ
23.3600 25.8900
以前の終値
23.8700
始値
24.1640
買値
23.9200
買値
23.9230
安値
23.8000
高値
24.1640
出来高
7
1日の変化
0.21%
1ヶ月の変化
-1.99%
6ヶ月の変化
-5.27%
1年の変化
-5.27%
