КотировкиРазделы
Валюты / CBK
Назад в Рынок акций США

CBK: Christopher & Banks

23.9200 USD 0.0500 (0.21%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CBK за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.8000, а максимальная — 24.1640.

Следите за динамикой Christopher & Banks. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CBK сегодня?

Christopher & Banks (CBK) сегодня оценивается на уровне 23.9200. Инструмент торгуется в пределах 23.8000 - 24.1640, вчерашнее закрытие составило 23.8700, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Christopher & Banks?

Christopher & Banks в настоящее время оценивается в 23.9200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.27% и USD. Отслеживайте движения CBK на графике в реальном времени.

Как купить акции CBK?

Вы можете купить акции Christopher & Banks (CBK) по текущей цене 23.9200. Ордера обычно размещаются около 23.9200 или 23.9230, тогда как 7 и -1.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CBK?

Инвестирование в Christopher & Banks предполагает учет годового диапазона 23.3600 - 25.8900 и текущей цены 23.9200. Многие сравнивают -1.99% и -5.27% перед размещением ордеров на 23.9200 или 23.9230. Изучайте ежедневные изменения цены CBK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Commercial Bancgroup, Inc.?

Самая высокая цена Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) за последний год составила 25.8900. Акции заметно колебались в пределах 23.3600 - 25.8900, сравнение с 23.8700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Christopher & Banks на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Commercial Bancgroup, Inc.?

Самая низкая цена Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) за год составила 23.3600. Сравнение с текущими 23.9200 и 23.3600 - 25.8900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CBK?

В прошлом Christopher & Banks проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.8700 и -5.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.8000 24.1640
Годовой диапазон
23.3600 25.8900
Предыдущее закрытие
23.8700
Open
24.1640
Bid
23.9200
Ask
23.9230
Low
23.8000
High
24.1640
Объем
7
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
-1.99%
6-месячное изменение
-5.27%
Годовое изменение
-5.27%
21 ноября, пятница
13:30
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
13:45
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
15:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.0
Прог.
50.3
Пред.
50.3
15:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.0
Прог.
49.0
Пред.
49.0
15:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
4.5%
Прог.
4.7%
Пред.
4.7%
15:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
3.4%
Прог.
3.6%
Пред.
3.6%
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
417
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.