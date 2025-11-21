- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CBK: Christopher & Banks
Курс CBK за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.8000, а максимальная — 24.1640.
Следите за динамикой Christopher & Banks. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CBK сегодня?
Christopher & Banks (CBK) сегодня оценивается на уровне 23.9200. Инструмент торгуется в пределах 23.8000 - 24.1640, вчерашнее закрытие составило 23.8700, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Christopher & Banks?
Christopher & Banks в настоящее время оценивается в 23.9200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.27% и USD. Отслеживайте движения CBK на графике в реальном времени.
Как купить акции CBK?
Вы можете купить акции Christopher & Banks (CBK) по текущей цене 23.9200. Ордера обычно размещаются около 23.9200 или 23.9230, тогда как 7 и -1.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CBK?
Инвестирование в Christopher & Banks предполагает учет годового диапазона 23.3600 - 25.8900 и текущей цены 23.9200. Многие сравнивают -1.99% и -5.27% перед размещением ордеров на 23.9200 или 23.9230. Изучайте ежедневные изменения цены CBK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Commercial Bancgroup, Inc.?
Самая высокая цена Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) за последний год составила 25.8900. Акции заметно колебались в пределах 23.3600 - 25.8900, сравнение с 23.8700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Christopher & Banks на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Commercial Bancgroup, Inc.?
Самая низкая цена Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) за год составила 23.3600. Сравнение с текущими 23.9200 и 23.3600 - 25.8900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CBK?
В прошлом Christopher & Banks проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.8700 и -5.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.8700
- Open
- 24.1640
- Bid
- 23.9200
- Ask
- 23.9230
- Low
- 23.8000
- High
- 24.1640
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- -1.99%
- 6-месячное изменение
- -5.27%
- Годовое изменение
- -5.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 51.0
- Прог.
- 50.3
- Пред.
- 50.3
- Акт.
- 51.0
- Прог.
- 49.0
- Пред.
- 49.0
- Акт.
- 4.5%
- Прог.
- 4.7%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.4%
- Прог.
- 3.6%
- Пред.
- 3.6%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 417
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.