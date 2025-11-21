- Visão do mercado
CBK: Christopher & Banks
A taxa do CBK para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.8000 e o mais alto foi 24.1640.
Veja a dinâmica do par de moedas Christopher & Banks. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CBK hoje?
Hoje Christopher & Banks (CBK) está avaliado em 23.9200. O instrumento é negociado dentro de 23.8000 - 24.1640, o fechamento de ontem foi 23.8700, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CBK em tempo real.
As ações de Christopher & Banks pagam dividendos?
Atualmente Christopher & Banks está avaliado em 23.9200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.27% e USD. Monitore os movimentos de CBK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CBK?
Você pode comprar ações de Christopher & Banks (CBK) pelo preço atual 23.9200. Ordens geralmente são executadas perto de 23.9200 ou 23.9230, enquanto 7 e -1.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CBK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CBK?
Investir em Christopher & Banks envolve considerar a faixa anual 23.3600 - 25.8900 e o preço atual 23.9200. Muitos comparam -1.99% e -5.27% antes de enviar ordens em 23.9200 ou 23.9230. Estude as mudanças diárias de preço de CBK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Commercial Bancgroup, Inc.?
O maior preço de Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) no último ano foi 25.8900. As ações oscilaram bastante dentro de 23.3600 - 25.8900, e a comparação com 23.8700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Christopher & Banks no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Commercial Bancgroup, Inc.?
O menor preço de Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) no ano foi 23.3600. A comparação com o preço atual 23.9200 e 23.3600 - 25.8900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CBK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CBK?
No passado Christopher & Banks passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.8700 e -5.27% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.8700
- Open
- 24.1640
- Bid
- 23.9200
- Ask
- 23.9230
- Low
- 23.8000
- High
- 24.1640
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- -1.99%
- Mudança de 6 meses
- -5.27%
- Mudança anual
- -5.27%
