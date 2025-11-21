CotaçõesSeções
CBK
CBK: Christopher & Banks

23.9200 USD 0.0500 (0.21%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CBK para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.8000 e o mais alto foi 24.1640.

Veja a dinâmica do par de moedas Christopher & Banks. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CBK hoje?

Hoje Christopher & Banks (CBK) está avaliado em 23.9200. O instrumento é negociado dentro de 23.8000 - 24.1640, o fechamento de ontem foi 23.8700, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CBK em tempo real.

As ações de Christopher & Banks pagam dividendos?

Atualmente Christopher & Banks está avaliado em 23.9200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.27% e USD. Monitore os movimentos de CBK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CBK?

Você pode comprar ações de Christopher & Banks (CBK) pelo preço atual 23.9200. Ordens geralmente são executadas perto de 23.9200 ou 23.9230, enquanto 7 e -1.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CBK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CBK?

Investir em Christopher & Banks envolve considerar a faixa anual 23.3600 - 25.8900 e o preço atual 23.9200. Muitos comparam -1.99% e -5.27% antes de enviar ordens em 23.9200 ou 23.9230. Estude as mudanças diárias de preço de CBK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Commercial Bancgroup, Inc.?

O maior preço de Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) no último ano foi 25.8900. As ações oscilaram bastante dentro de 23.3600 - 25.8900, e a comparação com 23.8700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Christopher & Banks no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Commercial Bancgroup, Inc.?

O menor preço de Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) no ano foi 23.3600. A comparação com o preço atual 23.9200 e 23.3600 - 25.8900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CBK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CBK?

No passado Christopher & Banks passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.8700 e -5.27% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.8000 24.1640
Faixa anual
23.3600 25.8900
Fechamento anterior
23.8700
Open
24.1640
Bid
23.9200
Ask
23.9230
Low
23.8000
High
24.1640
Volume
7
Mudança diária
0.21%
Mudança mensal
-1.99%
Mudança de 6 meses
-5.27%
Mudança anual
-5.27%
21 novembro, sexta-feira
13:30
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
13:45
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
15:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
51.0
Projeç.
50.3
Prév.
50.3
15:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
51.0
Projeç.
49.0
Prév.
49.0
15:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.5%
Projeç.
4.7%
Prév.
4.7%
15:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.4%
Projeç.
3.6%
Prév.
3.6%
18:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
417
18:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
549
20:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.