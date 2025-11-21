报价部分
货币 / CBK
回到股票

CBK: Christopher & Banks

23.9200 USD 0.0500 (0.21%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CBK汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点23.8000和高点24.1640进行交易。

关注Christopher & Banks动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CBK股票今天的价格是多少？

Christopher & Banks股票今天的定价为23.9200。它在23.8000 - 24.1640范围内交易，昨天的收盘价为23.8700，交易量达到7。CBK的实时价格图表显示了这些更新。

Christopher & Banks股票是否支付股息？

Christopher & Banks目前的价值为23.9200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.27%和USD。实时查看图表以跟踪CBK走势。

如何购买CBK股票？

您可以以23.9200的当前价格购买Christopher & Banks股票。订单通常设置在23.9200或23.9230附近，而7和-1.01%显示市场活动。立即关注CBK的实时图表更新。

如何投资CBK股票？

投资Christopher & Banks需要考虑年度范围23.3600 - 25.8900和当前价格23.9200。许多人在以23.9200或23.9230下订单之前，会比较-1.99%和。实时查看CBK价格图表，了解每日变化。

Commercial Bancgroup, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Commercial Bancgroup, Inc.的最高价格是25.8900。在23.3600 - 25.8900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Christopher & Banks的绩效。

Commercial Bancgroup, Inc.股票的最低价格是多少？

Commercial Bancgroup, Inc.（CBK）的最低价格为23.3600。将其与当前的23.9200和23.3600 - 25.8900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CBK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CBK股票是什么时候拆分的？

Christopher & Banks历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.8700和-5.27%中可见。

日范围
23.8000 24.1640
年范围
23.3600 25.8900
前一天收盘价
23.8700
开盘价
24.1640
卖价
23.9200
买价
23.9230
最低价
23.8000
最高价
24.1640
交易量
7
日变化
0.21%
月变化
-1.99%
6个月变化
-5.27%
年变化
-5.27%
21 十一月, 星期五
13:30
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
13:45
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
15:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
51.0
预测值
50.3
前值
50.3
15:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.0
预测值
49.0
前值
49.0
15:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.5%
预测值
4.7%
前值
4.7%
15:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.4%
预测值
3.6%
前值
3.6%
18:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
417
18:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
549
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值