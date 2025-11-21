- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CBK: Christopher & Banks
El tipo de cambio de CBK de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.8000, mientras que el máximo ha alcanzado 24.1640.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Christopher & Banks. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CBK hoy?
Christopher & Banks (CBK) se evalúa hoy en 23.9200. El instrumento se negocia dentro de 23.8000 - 24.1640; el cierre de ayer ha sido 23.8700 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CBK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Christopher & Banks?
Christopher & Banks se evalúa actualmente en 23.9200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -5.27% y USD. Monitoree los movimientos de CBK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CBK?
Puede comprar acciones de Christopher & Banks (CBK) al precio actual de 23.9200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.9200 o 23.9230, mientras que 7 y -1.01% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CBK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CBK?
Invertir en Christopher & Banks implica tener en cuenta el rango anual 23.3600 - 25.8900 y el precio actual 23.9200. Muchos comparan -1.99% y -5.27% antes de colocar órdenes en 23.9200 o 23.9230. Estudie los cambios diarios de precios de CBK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Commercial Bancgroup, Inc.?
El precio más alto de Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) en el último año ha sido 25.8900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.3600 - 25.8900, una comparación con 23.8700 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Christopher & Banks en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Commercial Bancgroup, Inc.?
El precio más bajo de Commercial Bancgroup, Inc. (CBK) para el año ha sido 23.3600. La comparación con los actuales 23.9200 y 23.3600 - 25.8900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CBK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CBK?
En el pasado, Christopher & Banks ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.8700 y -5.27% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.8700
- Open
- 24.1640
- Bid
- 23.9200
- Ask
- 23.9230
- Low
- 23.8000
- High
- 24.1640
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- 0.21%
- Cambio mensual
- -1.99%
- Cambio a 6 meses
- -5.27%
- Cambio anual
- -5.27%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 51.0
- Pronós.
- 50.3
- Prev.
- 50.3
- Act.
- 51.0
- Pronós.
- 49.0
- Prev.
- 49.0
- Act.
- 4.5%
- Pronós.
- 4.7%
- Prev.
- 4.7%
- Act.
- 3.4%
- Pronós.
- 3.6%
- Prev.
- 3.6%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 417
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 549
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.