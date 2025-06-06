Dövizler / CALC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CALC: CalciMedica Inc
3.02 USD 0.19 (5.92%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CALC fiyatı bugün -5.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.96 ve Yüksek fiyatı olarak 3.21 aralığında işlem gördü.
CalciMedica Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CALC haberleri
- CalciMedica yöneticisi Roberts 9.104 dolar değerinde hisse satın aldı
- Calcimedica (CALC) CEO Leheny buys $6k in stock
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $8k in shares
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- CalciMedica chief scientific officer Stauderman buys $1,850 in stock
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $6k in shares
- CalciMedica details phase 2 trial design for kidney injury treatment
- CalciMedica Announces Upcoming Symposium at the 43rd Vicenza Course AKI-CRRT-EBPT and Critical Care Nephrology Meeting
- calcimedica appoints baker tilly as new accounting firm after merger
CALC on the Community Forum
Günlük aralık
2.96 3.21
Yıllık aralık
1.42 5.65
- Önceki kapanış
- 3.21
- Açılış
- 3.21
- Satış
- 3.02
- Alış
- 3.32
- Düşük
- 2.96
- Yüksek
- 3.21
- Hacim
- 38
- Günlük değişim
- -5.92%
- Aylık değişim
- 10.22%
- 6 aylık değişim
- 51.00%
- Yıllık değişim
- -31.21%
21 Eylül, Pazar