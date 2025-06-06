Divisas / CALC
CALC: CalciMedica Inc
3.20 USD 0.08 (2.56%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CALC de hoy ha cambiado un 2.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.12, mientras que el máximo ha alcanzado 3.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CalciMedica Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CALC News
- Director de CalciMedica Roberts compra acciones por $9,104
- Calcimedica (CALC) CEO Leheny buys $6k in stock
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $8k in shares
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- CalciMedica chief scientific officer Stauderman buys $1,850 in stock
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $6k in shares
- CalciMedica details phase 2 trial design for kidney injury treatment
- CalciMedica Announces Upcoming Symposium at the 43rd Vicenza Course AKI-CRRT-EBPT and Critical Care Nephrology Meeting
- calcimedica appoints baker tilly as new accounting firm after merger
Rango diario
3.12 3.31
Rango anual
1.42 5.65
- Cierres anteriores
- 3.12
- Open
- 3.25
- Bid
- 3.20
- Ask
- 3.50
- Low
- 3.12
- High
- 3.31
- Volumen
- 154
- Cambio diario
- 2.56%
- Cambio mensual
- 16.79%
- Cambio a 6 meses
- 60.00%
- Cambio anual
- -27.11%
