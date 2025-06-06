货币 / CALC
CALC: CalciMedica Inc
3.20 USD 0.08 (2.56%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CALC汇率已更改2.56%。当日，交易品种以低点3.12和高点3.31进行交易。
关注CalciMedica Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CALC新闻
- CalciMedica董事Roberts购入价值$9,104的股票
- Calcimedica (CALC) CEO Leheny buys $6k in stock
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $8k in shares
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- CalciMedica chief scientific officer Stauderman buys $1,850 in stock
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $6k in shares
- CalciMedica details phase 2 trial design for kidney injury treatment
- CalciMedica Announces Upcoming Symposium at the 43rd Vicenza Course AKI-CRRT-EBPT and Critical Care Nephrology Meeting
- calcimedica appoints baker tilly as new accounting firm after merger
日范围
3.12 3.31
年范围
1.42 5.65
- 前一天收盘价
- 3.12
- 开盘价
- 3.25
- 卖价
- 3.20
- 买价
- 3.50
- 最低价
- 3.12
- 最高价
- 3.31
- 交易量
- 154
- 日变化
- 2.56%
- 月变化
- 16.79%
- 6个月变化
- 60.00%
- 年变化
- -27.11%
