通貨 / CALC
CALC: CalciMedica Inc
3.21 USD 0.01 (0.31%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CALCの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり3.04の安値と3.29の高値で取引されました。
CalciMedica Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CALC News
- CalciMedica取締役のロバーツ氏が9,104ドル相当の株式を購入
- Calcimedica (CALC) CEO Leheny buys $6k in stock
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $8k in shares
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- CalciMedica chief scientific officer Stauderman buys $1,850 in stock
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $6k in shares
- CalciMedica details phase 2 trial design for kidney injury treatment
- CalciMedica Announces Upcoming Symposium at the 43rd Vicenza Course AKI-CRRT-EBPT and Critical Care Nephrology Meeting
- calcimedica appoints baker tilly as new accounting firm after merger
1日のレンジ
3.04 3.29
1年のレンジ
1.42 5.65
- 以前の終値
- 3.20
- 始値
- 3.29
- 買値
- 3.21
- 買値
- 3.51
- 安値
- 3.04
- 高値
- 3.29
- 出来高
- 70
- 1日の変化
- 0.31%
- 1ヶ月の変化
- 17.15%
- 6ヶ月の変化
- 60.50%
- 1年の変化
- -26.88%
