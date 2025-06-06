クォートセクション
CALC: CalciMedica Inc

3.21 USD 0.01 (0.31%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CALCの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり3.04の安値と3.29の高値で取引されました。

CalciMedica Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
3.04 3.29
1年のレンジ
1.42 5.65
以前の終値
3.20
始値
3.29
買値
3.21
買値
3.51
安値
3.04
高値
3.29
出来高
70
1日の変化
0.31%
1ヶ月の変化
17.15%
6ヶ月の変化
60.50%
1年の変化
-26.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K