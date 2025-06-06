Валюты / CALC
CALC: CalciMedica Inc
3.12 USD 0.27 (9.47%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CALC за сегодня изменился на 9.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.87, а максимальная — 3.12.
Следите за динамикой CalciMedica Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CALC
- Calcimedica (CALC) CEO Leheny buys $6k in stock
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $8k in shares
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- CalciMedica chief scientific officer Stauderman buys $1,850 in stock
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $6k in shares
- CalciMedica details phase 2 trial design for kidney injury treatment
- CalciMedica Announces Upcoming Symposium at the 43rd Vicenza Course AKI-CRRT-EBPT and Critical Care Nephrology Meeting
- calcimedica appoints baker tilly as new accounting firm after merger
Дневной диапазон
2.87 3.12
Годовой диапазон
1.42 5.65
- Предыдущее закрытие
- 2.85
- Open
- 3.00
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Low
- 2.87
- High
- 3.12
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- 9.47%
- Месячное изменение
- 13.87%
- 6-месячное изменение
- 56.00%
- Годовое изменение
- -28.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.