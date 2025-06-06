Währungen / CALC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CALC: CalciMedica Inc
3.08 USD 0.13 (4.05%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CALC hat sich für heute um -4.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.06 bis zu einem Hoch von 3.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die CalciMedica Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CALC News
- Calcimedica (CALC) CEO Leheny buys $6k in stock
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $8k in shares
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- CalciMedica chief scientific officer Stauderman buys $1,850 in stock
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $6k in shares
- CalciMedica details phase 2 trial design for kidney injury treatment
- CalciMedica Announces Upcoming Symposium at the 43rd Vicenza Course AKI-CRRT-EBPT and Critical Care Nephrology Meeting
- calcimedica appoints baker tilly as new accounting firm after merger
CALC on the Community Forum
Tagesspanne
3.06 3.21
Jahresspanne
1.42 5.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.21
- Eröffnung
- 3.21
- Bid
- 3.08
- Ask
- 3.38
- Tief
- 3.06
- Hoch
- 3.21
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -4.05%
- Monatsänderung
- 12.41%
- 6-Monatsänderung
- 54.00%
- Jahresänderung
- -29.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K