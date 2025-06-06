Moedas / CALC
CALC: CalciMedica Inc
3.07 USD 0.13 (4.06%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CALC para hoje mudou para -4.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.06 e o mais alto foi 3.29.
Veja a dinâmica do par de moedas CalciMedica Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CALC Notícias
CALC on the Community Forum
Faixa diária
3.06 3.29
Faixa anual
1.42 5.65
- Fechamento anterior
- 3.20
- Open
- 3.29
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Low
- 3.06
- High
- 3.29
- Volume
- 51
- Mudança diária
- -4.06%
- Mudança mensal
- 12.04%
- Mudança de 6 meses
- 53.50%
- Mudança anual
- -30.07%
