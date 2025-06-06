통화 / CALC
CALC: CalciMedica Inc
3.02 USD 0.19 (5.92%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CALC 환율이 오늘 -5.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.96이고 고가는 3.21이었습니다.
CalciMedica Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CALC News
- 칼시메디카 이사, 9,104달러 상당의 주식 매수
- Calcimedica (CALC) CEO Leheny buys $6k in stock
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $8k in shares
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- CalciMedica chief scientific officer Stauderman buys $1,850 in stock
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $6k in shares
- CalciMedica details phase 2 trial design for kidney injury treatment
- CalciMedica Announces Upcoming Symposium at the 43rd Vicenza Course AKI-CRRT-EBPT and Critical Care Nephrology Meeting
- calcimedica appoints baker tilly as new accounting firm after merger
일일 변동 비율
2.96 3.21
년간 변동
1.42 5.65
- 이전 종가
- 3.21
- 시가
- 3.21
- Bid
- 3.02
- Ask
- 3.32
- 저가
- 2.96
- 고가
- 3.21
- 볼륨
- 38
- 일일 변동
- -5.92%
- 월 변동
- 10.22%
- 6개월 변동
- 51.00%
- 년간 변동율
- -31.21%
20 9월, 토요일