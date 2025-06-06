QuotazioniSezioni
CALC: CalciMedica Inc

3.02 USD 0.19 (5.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CALC ha avuto una variazione del -5.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.96 e ad un massimo di 3.21.

Segui le dinamiche di CalciMedica Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.96 3.21
Intervallo Annuale
1.42 5.65
Chiusura Precedente
3.21
Apertura
3.21
Bid
3.02
Ask
3.32
Minimo
2.96
Massimo
3.21
Volume
38
Variazione giornaliera
-5.92%
Variazione Mensile
10.22%
Variazione Semestrale
51.00%
Variazione Annuale
-31.21%
21 settembre, domenica