CALC: CalciMedica Inc
3.02 USD 0.19 (5.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CALC ha avuto una variazione del -5.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.96 e ad un massimo di 3.21.
Segui le dinamiche di CalciMedica Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CALC News
- Il direttore di CalciMedica Roberts acquista azioni per $9.104
- Calcimedica (CALC) CEO Leheny buys $6k in stock
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $8k in shares
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- CalciMedica chief scientific officer Stauderman buys $1,850 in stock
- Calcimedica (CALC) director Roberts buys $6k in shares
- CalciMedica details phase 2 trial design for kidney injury treatment
- CalciMedica Announces Upcoming Symposium at the 43rd Vicenza Course AKI-CRRT-EBPT and Critical Care Nephrology Meeting
- calcimedica appoints baker tilly as new accounting firm after merger
Intervallo Giornaliero
2.96 3.21
Intervallo Annuale
1.42 5.65
- Chiusura Precedente
- 3.21
- Apertura
- 3.21
- Bid
- 3.02
- Ask
- 3.32
- Minimo
- 2.96
- Massimo
- 3.21
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- -5.92%
- Variazione Mensile
- 10.22%
- Variazione Semestrale
- 51.00%
- Variazione Annuale
- -31.21%
21 settembre, domenica