Dövizler / CAH
CAH: Cardinal Health Inc
149.61 USD 0.45 (0.30%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CAH fiyatı bugün -0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 148.95 ve Yüksek fiyatı olarak 150.70 aralığında işlem gördü.
Cardinal Health Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
148.95 150.70
Yıllık aralık
106.98 168.44
- Önceki kapanış
- 150.06
- Açılış
- 150.37
- Satış
- 149.61
- Alış
- 149.91
- Düşük
- 148.95
- Yüksek
- 150.70
- Hacim
- 2.894 K
- Günlük değişim
- -0.30%
- Aylık değişim
- 1.12%
- 6 aylık değişim
- 8.68%
- Yıllık değişim
- 35.39%
21 Eylül, Pazar