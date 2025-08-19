CotizacionesSecciones
CAH: Cardinal Health Inc

148.68 USD 0.29 (0.20%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CAH de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 147.48, mientras que el máximo ha alcanzado 149.75.

Rango diario
147.48 149.75
Rango anual
106.98 168.44
Cierres anteriores
148.39
Open
148.51
Bid
148.68
Ask
148.98
Low
147.48
High
149.75
Volumen
4.218 K
Cambio diario
0.20%
Cambio mensual
0.49%
Cambio a 6 meses
8.01%
Cambio anual
34.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B