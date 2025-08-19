Валюты / CAH
CAH: Cardinal Health Inc
148.39 USD 1.89 (1.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAH за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 148.26, а максимальная — 150.78.
Следите за динамикой Cardinal Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
148.26 150.78
Годовой диапазон
106.98 168.44
- Предыдущее закрытие
- 150.28
- Open
- 150.66
- Bid
- 148.39
- Ask
- 148.69
- Low
- 148.26
- High
- 150.78
- Объем
- 3.180 K
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- 7.79%
- Годовое изменение
- 34.29%
