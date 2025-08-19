Devises / CAH
CAH: Cardinal Health Inc
149.61 USD 0.45 (0.30%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CAH a changé de -0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 148.95 et à un maximum de 150.70.
Suivez la dynamique Cardinal Health Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
148.95 150.70
Range Annuel
106.98 168.44
- Clôture Précédente
- 150.06
- Ouverture
- 150.37
- Bid
- 149.61
- Ask
- 149.91
- Plus Bas
- 148.95
- Plus Haut
- 150.70
- Volume
- 2.894 K
- Changement quotidien
- -0.30%
- Changement Mensuel
- 1.12%
- Changement à 6 Mois
- 8.68%
- Changement Annuel
- 35.39%
20 septembre, samedi