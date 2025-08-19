CotationsSections
Devises / CAH
CAH: Cardinal Health Inc

149.61 USD 0.45 (0.30%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CAH a changé de -0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 148.95 et à un maximum de 150.70.

Range quotidien
148.95 150.70
Range Annuel
106.98 168.44
Clôture Précédente
150.06
Ouverture
150.37
Bid
149.61
Ask
149.91
Plus Bas
148.95
Plus Haut
150.70
Volume
2.894 K
Changement quotidien
-0.30%
Changement Mensuel
1.12%
Changement à 6 Mois
8.68%
Changement Annuel
35.39%
