货币 / CAH
CAH: Cardinal Health Inc
148.39 USD 1.89 (1.26%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CAH汇率已更改-1.26%。当日，交易品种以低点148.26和高点150.78进行交易。
关注Cardinal Health Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAH新闻
- The New Olink Target 48 Neurodegeneration Panel May Boost TMO Stock
- Should You Continue to Hold Integra Stock in Your Portfolio Now?
- Cardinal Health (CAH) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Is Cardinal Health (CAH) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Cardinal Health Expands At-Home Solutions With New Texas Facility
- Cardinal Health at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- Is Cardinal (CAH) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Should Value Investors Buy Cardinal Health (CAH) Stock?
- Why Cardinal Health (CAH) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Should You Add Zimmer Biomet Stock to Your Portfolio Now?
- Cardinal Health completes $1 billion notes offering to fund Solaris Health acquisition
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Cooper Companies Likely to Beat Q3 Earnings Estimate on Lens Demand
- Is Adaptive Biotechnologies (ADPT) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Medtronic stock price target raised to $100 from $98 at Wells Fargo
- Zacks.com featured highlights AGCO, Vertiv Holdings, TE Connectivity, Cardinal Health and Woodward
- Cardinal Health’s Ola Snow sells $4.19 million in shares
- Cardinal Health CFO Alt sells shares worth $7.1m
- Cardinal Health CAO Mayer sells $5.6m in shares
- Cardinal Health CEO Hollar sells $16m in shares
- Cardinal Health CEO Mason sells $6.1m in shares
- Cardinal Health CAO Scherer sells $1m in shares
- 5 Dividend Growth Stocks to Boost Your Portfolio
日范围
148.26 150.78
年范围
106.98 168.44
- 前一天收盘价
- 150.28
- 开盘价
- 150.66
- 卖价
- 148.39
- 买价
- 148.69
- 最低价
- 148.26
- 最高价
- 150.78
- 交易量
- 3.180 K
- 日变化
- -1.26%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- 7.79%
- 年变化
- 34.29%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值