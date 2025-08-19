Währungen / CAH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CAH: Cardinal Health Inc
150.06 USD 1.38 (0.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAH hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 147.64 bis zu einem Hoch von 150.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cardinal Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAH News
- Is it the Right Time to Retain Abbott Stock in Your Portfolio?
- Here's Why Cardinal Health (CAH) is a Strong Value Stock
- CAH Strengthens Distribution With New Consumer Health Logistics Hub
- The New Olink Target 48 Neurodegeneration Panel May Boost TMO Stock
- Should You Continue to Hold Integra Stock in Your Portfolio Now?
- Cardinal Health (CAH) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Is Cardinal Health (CAH) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Cardinal Health Expands At-Home Solutions With New Texas Facility
- Cardinal Health at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- Is Cardinal (CAH) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Should Value Investors Buy Cardinal Health (CAH) Stock?
- Why Cardinal Health (CAH) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Should You Add Zimmer Biomet Stock to Your Portfolio Now?
- Cardinal Health completes $1 billion notes offering to fund Solaris Health acquisition
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Cooper Companies Likely to Beat Q3 Earnings Estimate on Lens Demand
- Is Adaptive Biotechnologies (ADPT) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Medtronic stock price target raised to $100 from $98 at Wells Fargo
- Zacks.com featured highlights AGCO, Vertiv Holdings, TE Connectivity, Cardinal Health and Woodward
- Cardinal Health’s Ola Snow sells $4.19 million in shares
- Cardinal Health CFO Alt sells shares worth $7.1m
- Cardinal Health CAO Mayer sells $5.6m in shares
- Cardinal Health CEO Hollar sells $16m in shares
Tagesspanne
147.64 150.22
Jahresspanne
106.98 168.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 148.68
- Eröffnung
- 148.01
- Bid
- 150.06
- Ask
- 150.36
- Tief
- 147.64
- Hoch
- 150.22
- Volumen
- 2.302 K
- Tagesänderung
- 0.93%
- Monatsänderung
- 1.43%
- 6-Monatsänderung
- 9.01%
- Jahresänderung
- 35.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K