KurseKategorien
Währungen / CAH
Zurück zum Aktien

CAH: Cardinal Health Inc

150.06 USD 1.38 (0.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CAH hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 147.64 bis zu einem Hoch von 150.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cardinal Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAH News

Tagesspanne
147.64 150.22
Jahresspanne
106.98 168.44
Vorheriger Schlusskurs
148.68
Eröffnung
148.01
Bid
150.06
Ask
150.36
Tief
147.64
Hoch
150.22
Volumen
2.302 K
Tagesänderung
0.93%
Monatsänderung
1.43%
6-Monatsänderung
9.01%
Jahresänderung
35.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K