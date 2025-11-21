CABR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Caring Brands, Inc. hisse senedi 0.8700 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 0.7300 - 0.9000 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 0.8644 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 141 değerine ulaştı. CABR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Caring Brands, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Caring Brands, Inc. hisse senedi şu anda 0.8700 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -71.10% ve USD değerlerini izler. CABR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CABR hisse senedi nasıl alınır? Caring Brands, Inc. hisselerini şu anki 0.8700 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 0.8700 ve Ask 0.8730 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 141 ve günlük değişim oranı 6.16% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CABR fiyat hareketlerini takip edin.

CABR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Caring Brands, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.7105 - 3.2000 ve mevcut fiyatı 0.8700 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 0.8700 veya Ask 0.8730 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -71.10% ve 6 aylık değişim oranı -71.10% değerlerini karşılaştırır. CABR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Caring Brands, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Caring Brands, Inc. hisse senedi yıllık olarak 3.2000 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.7105 - 3.2000). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 0.8644 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Caring Brands, Inc. performansını takip edin.

Caring Brands, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Caring Brands, Inc. (CABR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.7105 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 0.8700 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.7105 - 3.2000 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CABR fiyat hareketlerini izleyin.