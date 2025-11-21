QuotazioniSezioni
CABR
CABR: Caring Brands, Inc.

0.7503 USD 0.1141 (13.20%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CABR ha avuto una variazione del -13.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.7300 e ad un massimo di 0.8201.

Segui le dinamiche di Caring Brands, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CABR oggi?

Oggi le azioni Caring Brands, Inc. sono prezzate a 0.7503. Viene scambiato all'interno di 0.7300 - 0.8201, la chiusura di ieri è stata 0.8644 e il volume degli scambi ha raggiunto 69. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CABR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Caring Brands, Inc. pagano dividendi?

Caring Brands, Inc. è attualmente valutato a 0.7503. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -75.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CABR.

Come acquistare azioni CABR?

Puoi acquistare azioni Caring Brands, Inc. al prezzo attuale di 0.7503. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.7503 o 0.7533, mentre 69 e -8.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CABR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CABR?

Investire in Caring Brands, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.7105 - 3.2000 e il prezzo attuale 0.7503. Molti confrontano -75.07% e -75.07% prima di effettuare ordini su 0.7503 o 0.7533. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CABR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Caring Brands, Inc.?

Il prezzo massimo di Caring Brands, Inc. nell'ultimo anno è stato 3.2000. All'interno di 0.7105 - 3.2000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.8644 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Caring Brands, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Caring Brands, Inc.?

Il prezzo più basso di Caring Brands, Inc. (CABR) nel corso dell'anno è stato 0.7105. Confrontandolo con gli attuali 0.7503 e 0.7105 - 3.2000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CABR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CABR?

Caring Brands, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.8644 e -75.07%.

