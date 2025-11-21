- Aperçu
CABR: Caring Brands, Inc.
Le taux de change de CABR a changé de -13.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.7300 et à un maximum de 0.8201.
Suivez la dynamique Caring Brands, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CABR aujourd'hui ?
L'action Caring Brands, Inc. est cotée à 0.7503 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.7300 - 0.8201, a clôturé hier à 0.8644 et son volume d'échange a atteint 69. Le graphique en temps réel du cours de CABR présente ces mises à jour.
L'action Caring Brands, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Caring Brands, Inc. est actuellement valorisé à 0.7503. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -75.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CABR.
Comment acheter des actions CABR ?
Vous pouvez acheter des actions Caring Brands, Inc. au cours actuel de 0.7503. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.7503 ou de 0.7533, le 69 et le -8.44% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CABR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CABR ?
Investir dans Caring Brands, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.7105 - 3.2000 et le prix actuel 0.7503. Beaucoup comparent -75.07% et -75.07% avant de passer des ordres à 0.7503 ou 0.7533. Consultez le graphique du cours de CABR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Caring Brands, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Caring Brands, Inc. l'année dernière était 3.2000. Au cours de 0.7105 - 3.2000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.8644 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Caring Brands, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Caring Brands, Inc. ?
Le cours le plus bas de Caring Brands, Inc. (CABR) sur l'année a été 0.7105. Sa comparaison avec 0.7503 et 0.7105 - 3.2000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CABR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CABR a-t-elle été divisée ?
Caring Brands, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.8644 et -75.07% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.8644
- Ouverture
- 0.8195
- Bid
- 0.7503
- Ask
- 0.7533
- Plus Bas
- 0.7300
- Plus Haut
- 0.8201
- Volume
- 69
- Changement quotidien
- -13.20%
- Changement Mensuel
- -75.07%
- Changement à 6 Mois
- -75.07%
- Changement Annuel
- -75.07%
