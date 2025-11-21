- Panorámica
CABR: Caring Brands, Inc.
El tipo de cambio de CABR de hoy ha cambiado un -13.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.7300, mientras que el máximo ha alcanzado 0.8201.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Caring Brands, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CABR hoy?
Caring Brands, Inc. (CABR) se evalúa hoy en 0.7503. El instrumento se negocia dentro de 0.7300 - 0.8201; el cierre de ayer ha sido 0.8644 y el volumen comercial ha alcanzado 69. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CABR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Caring Brands, Inc.?
Caring Brands, Inc. se evalúa actualmente en 0.7503. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -75.07% y USD. Monitoree los movimientos de CABR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CABR?
Puede comprar acciones de Caring Brands, Inc. (CABR) al precio actual de 0.7503. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.7503 o 0.7533, mientras que 69 y -8.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CABR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CABR?
Invertir en Caring Brands, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.7105 - 3.2000 y el precio actual 0.7503. Muchos comparan -75.07% y -75.07% antes de colocar órdenes en 0.7503 o 0.7533. Estudie los cambios diarios de precios de CABR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Caring Brands, Inc.?
El precio más alto de Caring Brands, Inc. (CABR) en el último año ha sido 3.2000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.7105 - 3.2000, una comparación con 0.8644 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Caring Brands, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Caring Brands, Inc.?
El precio más bajo de Caring Brands, Inc. (CABR) para el año ha sido 0.7105. La comparación con los actuales 0.7503 y 0.7105 - 3.2000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CABR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CABR?
En el pasado, Caring Brands, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.8644 y -75.07% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.8644
- Open
- 0.8195
- Bid
- 0.7503
- Ask
- 0.7533
- Low
- 0.7300
- High
- 0.8201
- Volumen
- 69
- Cambio diario
- -13.20%
- Cambio mensual
- -75.07%
- Cambio a 6 meses
- -75.07%
- Cambio anual
- -75.07%
