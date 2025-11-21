クォートセクション
通貨 / CABR
株に戻る

CABR: Caring Brands, Inc.

0.7503 USD 0.1141 (13.20%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CABRの今日の為替レートは、-13.20%変化しました。日中、通貨は1あたり0.7300の安値と0.8201の高値で取引されました。

Caring Brands, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

よくあるご質問

CABR株の現在の価格は？

Caring Brands, Inc.の株価は本日0.7503です。0.7300 - 0.8201内で取引され、前日の終値は0.8644、取引量は69に達しました。CABRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Caring Brands, Inc.の株は配当を出しますか？

Caring Brands, Inc.の現在の価格は0.7503です。配当方針は会社によりますが、投資家は-75.07%やUSDにも注目します。CABRの動きはライブチャートで確認できます。

CABR株を買う方法は？

Caring Brands, Inc.の株は現在0.7503で購入可能です。注文は通常0.7503または0.7533付近で行われ、69や-8.44%が市場の動きを示します。CABRの最新情報はライブチャートで確認できます。

CABR株に投資する方法は？

Caring Brands, Inc.への投資では、年間の値幅0.7105 - 3.2000と現在の0.7503を考慮します。注文は多くの場合0.7503や0.7533で行われる前に、-75.07%や-75.07%と比較されます。CABRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Caring Brands, Inc.の株の最高値は？

Caring Brands, Inc.の過去1年の最高値は3.2000でした。0.7105 - 3.2000内で株価は大きく変動し、0.8644と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Caring Brands, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Caring Brands, Inc.の株の最低値は？

Caring Brands, Inc.(CABR)の年間最安値は0.7105でした。現在の0.7503や0.7105 - 3.2000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CABRの動きはライブチャートで確認できます。

CABRの株式分割はいつ行われましたか？

Caring Brands, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.8644、-75.07%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.7300 0.8201
1年のレンジ
0.7105 3.2000
以前の終値
0.8644
始値
0.8195
買値
0.7503
買値
0.7533
安値
0.7300
高値
0.8201
出来高
69
1日の変化
-13.20%
1ヶ月の変化
-75.07%
6ヶ月の変化
-75.07%
1年の変化
-75.07%
21 11月, 金曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
13:45
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
15:00
USD
ミシガン大学消費者信頼感指数
実際
51.0
期待
50.3
50.3
15:00
USD
ミシガン大学消費者期待指数
実際
51.0
期待
49.0
49.0
15:00
USD
ミシガン大学期待インフレ
実際
4.5%
期待
4.7%
4.7%
15:00
USD
ミシガン大学5年先期待インフレ
実際
3.4%
期待
3.6%
3.6%
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
417
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待