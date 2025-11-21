- 概要
CABR: Caring Brands, Inc.
CABRの今日の為替レートは、-13.20%変化しました。日中、通貨は1あたり0.7300の安値と0.8201の高値で取引されました。
Caring Brands, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CABR株の現在の価格は？
Caring Brands, Inc.の株価は本日0.7503です。0.7300 - 0.8201内で取引され、前日の終値は0.8644、取引量は69に達しました。CABRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Caring Brands, Inc.の株は配当を出しますか？
Caring Brands, Inc.の現在の価格は0.7503です。配当方針は会社によりますが、投資家は-75.07%やUSDにも注目します。CABRの動きはライブチャートで確認できます。
CABR株を買う方法は？
Caring Brands, Inc.の株は現在0.7503で購入可能です。注文は通常0.7503または0.7533付近で行われ、69や-8.44%が市場の動きを示します。CABRの最新情報はライブチャートで確認できます。
CABR株に投資する方法は？
Caring Brands, Inc.への投資では、年間の値幅0.7105 - 3.2000と現在の0.7503を考慮します。注文は多くの場合0.7503や0.7533で行われる前に、-75.07%や-75.07%と比較されます。CABRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Caring Brands, Inc.の株の最高値は？
Caring Brands, Inc.の過去1年の最高値は3.2000でした。0.7105 - 3.2000内で株価は大きく変動し、0.8644と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Caring Brands, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Caring Brands, Inc.の株の最低値は？
Caring Brands, Inc.(CABR)の年間最安値は0.7105でした。現在の0.7503や0.7105 - 3.2000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CABRの動きはライブチャートで確認できます。
CABRの株式分割はいつ行われましたか？
Caring Brands, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.8644、-75.07%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.8644
- 始値
- 0.8195
- 買値
- 0.7503
- 買値
- 0.7533
- 安値
- 0.7300
- 高値
- 0.8201
- 出来高
- 69
- 1日の変化
- -13.20%
- 1ヶ月の変化
- -75.07%
- 6ヶ月の変化
- -75.07%
- 1年の変化
- -75.07%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 51.0
- 期待
- 50.3
- 前
- 50.3
- 実際
- 51.0
- 期待
- 49.0
- 前
- 49.0
- 実際
- 4.5%
- 期待
- 4.7%
- 前
- 4.7%
- 実際
- 3.4%
- 期待
- 3.6%
- 前
- 3.6%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 417
- 実際
-
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前