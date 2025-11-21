- Übersicht
CABR: Caring Brands, Inc.
Der Wechselkurs von CABR hat sich für heute um -13.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7300 bis zu einem Hoch von 0.8201 gehandelt.
Verfolgen Sie die Caring Brands, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CABR heute?
Die Aktie von Caring Brands, Inc. (CABR) notiert heute bei 0.7503. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.7300 - 0.8201 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.8644 und das Handelsvolumen erreichte 69. Das Live-Chart von CABR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CABR Dividenden?
Caring Brands, Inc. wird derzeit mit 0.7503 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -75.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CABR zu verfolgen.
Wie kaufe ich CABR-Aktien?
Sie können Aktien von Caring Brands, Inc. (CABR) zum aktuellen Kurs von 0.7503 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.7503 oder 0.7533 platziert, während 69 und -8.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CABR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CABR-Aktien?
Bei einer Investition in Caring Brands, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.7105 - 3.2000 und der aktuelle Kurs 0.7503 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -75.07% und -75.07%, bevor sie Orders zu 0.7503 oder 0.7533 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CABR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Caring Brands, Inc.?
Der höchste Kurs von Caring Brands, Inc. (CABR) im vergangenen Jahr lag bei 3.2000. Innerhalb von 0.7105 - 3.2000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.8644 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Caring Brands, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Caring Brands, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Caring Brands, Inc. (CABR) im Laufe des Jahres betrug 0.7105. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.7503 und der Spanne 0.7105 - 3.2000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CABR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CABR statt?
Caring Brands, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.8644 und -75.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.8644
- Eröffnung
- 0.8195
- Bid
- 0.7503
- Ask
- 0.7533
- Tief
- 0.7300
- Hoch
- 0.8201
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- -13.20%
- Monatsänderung
- -75.07%
- 6-Monatsänderung
- -75.07%
- Jahresänderung
- -75.07%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 51.0
- Erw
- 50.3
- Vorh
- 50.3
- Akt
- 51.0
- Erw
- 49.0
- Vorh
- 49.0
- Akt
- 4.5%
- Erw
- 4.7%
- Vorh
- 4.7%
- Akt
- 3.4%
- Erw
- 3.6%
- Vorh
- 3.6%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 417
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh