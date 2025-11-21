- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CABR: Caring Brands, Inc.
A taxa do CABR para hoje mudou para -13.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.7300 e o mais alto foi 0.8201.
Veja a dinâmica do par de moedas Caring Brands, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CABR hoje?
Hoje Caring Brands, Inc. (CABR) está avaliado em 0.7503. O instrumento é negociado dentro de 0.7300 - 0.8201, o fechamento de ontem foi 0.8644, e o volume de negociação atingiu 69. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CABR em tempo real.
As ações de Caring Brands, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Caring Brands, Inc. está avaliado em 0.7503. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -75.07% e USD. Monitore os movimentos de CABR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CABR?
Você pode comprar ações de Caring Brands, Inc. (CABR) pelo preço atual 0.7503. Ordens geralmente são executadas perto de 0.7503 ou 0.7533, enquanto 69 e -8.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CABR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CABR?
Investir em Caring Brands, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.7105 - 3.2000 e o preço atual 0.7503. Muitos comparam -75.07% e -75.07% antes de enviar ordens em 0.7503 ou 0.7533. Estude as mudanças diárias de preço de CABR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Caring Brands, Inc.?
O maior preço de Caring Brands, Inc. (CABR) no último ano foi 3.2000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.7105 - 3.2000, e a comparação com 0.8644 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Caring Brands, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Caring Brands, Inc.?
O menor preço de Caring Brands, Inc. (CABR) no ano foi 0.7105. A comparação com o preço atual 0.7503 e 0.7105 - 3.2000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CABR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CABR?
No passado Caring Brands, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.8644 e -75.07% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.8644
- Open
- 0.8195
- Bid
- 0.7503
- Ask
- 0.7533
- Low
- 0.7300
- High
- 0.8201
- Volume
- 69
- Mudança diária
- -13.20%
- Mudança mensal
- -75.07%
- Mudança de 6 meses
- -75.07%
- Mudança anual
- -75.07%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 51.0
- Projeç.
- 50.3
- Prév.
- 50.3
- Atu.
- 51.0
- Projeç.
- 49.0
- Prév.
- 49.0
- Atu.
- 4.5%
- Projeç.
- 4.7%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
- 3.4%
- Projeç.
- 3.6%
- Prév.
- 3.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 417
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.