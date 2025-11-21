报价部分
货币 / CABR
回到股票

CABR: Caring Brands, Inc.

0.7503 USD 0.1141 (13.20%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CABR汇率已更改-13.20%。当日，交易品种以低点0.7300和高点0.8201进行交易。

关注Caring Brands, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CABR股票今天的价格是多少？

Caring Brands, Inc.股票今天的定价为0.7503。它在0.7300 - 0.8201范围内交易，昨天的收盘价为0.8644，交易量达到69。CABR的实时价格图表显示了这些更新。

Caring Brands, Inc.股票是否支付股息？

Caring Brands, Inc.目前的价值为0.7503。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.07%和USD。实时查看图表以跟踪CABR走势。

如何购买CABR股票？

您可以以0.7503的当前价格购买Caring Brands, Inc.股票。订单通常设置在0.7503或0.7533附近，而69和-8.44%显示市场活动。立即关注CABR的实时图表更新。

如何投资CABR股票？

投资Caring Brands, Inc.需要考虑年度范围0.7105 - 3.2000和当前价格0.7503。许多人在以0.7503或0.7533下订单之前，会比较-75.07%和。实时查看CABR价格图表，了解每日变化。

Caring Brands, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Caring Brands, Inc.的最高价格是3.2000。在0.7105 - 3.2000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Caring Brands, Inc.的绩效。

Caring Brands, Inc.股票的最低价格是多少？

Caring Brands, Inc.（CABR）的最低价格为0.7105。将其与当前的0.7503和0.7105 - 3.2000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CABR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CABR股票是什么时候拆分的？

Caring Brands, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.8644和-75.07%中可见。

日范围
0.7300 0.8201
年范围
0.7105 3.2000
前一天收盘价
0.8644
开盘价
0.8195
卖价
0.7503
买价
0.7533
最低价
0.7300
最高价
0.8201
交易量
69
日变化
-13.20%
月变化
-75.07%
6个月变化
-75.07%
年变化
-75.07%
