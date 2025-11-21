CABR: Caring Brands, Inc.
今日CABR汇率已更改-13.20%。当日，交易品种以低点0.7300和高点0.8201进行交易。
关注Caring Brands, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
常见问题解答
CABR股票今天的价格是多少？
Caring Brands, Inc.股票今天的定价为0.7503。它在0.7300 - 0.8201范围内交易，昨天的收盘价为0.8644，交易量达到69。CABR的实时价格图表显示了这些更新。
Caring Brands, Inc.股票是否支付股息？
Caring Brands, Inc.目前的价值为0.7503。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-75.07%和USD。实时查看图表以跟踪CABR走势。
如何购买CABR股票？
您可以以0.7503的当前价格购买Caring Brands, Inc.股票。订单通常设置在0.7503或0.7533附近，而69和-8.44%显示市场活动。立即关注CABR的实时图表更新。
如何投资CABR股票？
投资Caring Brands, Inc.需要考虑年度范围0.7105 - 3.2000和当前价格0.7503。许多人在以0.7503或0.7533下订单之前，会比较-75.07%和。实时查看CABR价格图表，了解每日变化。
Caring Brands, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Caring Brands, Inc.的最高价格是3.2000。在0.7105 - 3.2000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Caring Brands, Inc.的绩效。
Caring Brands, Inc.股票的最低价格是多少？
Caring Brands, Inc.（CABR）的最低价格为0.7105。将其与当前的0.7503和0.7105 - 3.2000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CABR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CABR股票是什么时候拆分的？
Caring Brands, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.8644和-75.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.8644
- 开盘价
- 0.8195
- 卖价
- 0.7503
- 买价
- 0.7533
- 最低价
- 0.7300
- 最高价
- 0.8201
- 交易量
- 69
- 日变化
- -13.20%
- 月变化
- -75.07%
- 6个月变化
- -75.07%
- 年变化
- -75.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 51.0
- 预测值
- 50.3
- 前值
- 50.3
- 实际值
- 51.0
- 预测值
- 49.0
- 前值
- 49.0
- 实际值
- 4.5%
- 预测值
- 4.7%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
- 3.4%
- 预测值
- 3.6%
- 前值
- 3.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 417
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值