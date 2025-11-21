- Обзор рынка
CABR: Caring Brands, Inc.
Курс CABR за сегодня изменился на -13.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7300, а максимальная — 0.8201.
Следите за динамикой Caring Brands, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CABR сегодня?
Caring Brands, Inc. (CABR) сегодня оценивается на уровне 0.7503. Инструмент торгуется в пределах 0.7300 - 0.8201, вчерашнее закрытие составило 0.8644, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CABR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Caring Brands, Inc.?
Caring Brands, Inc. в настоящее время оценивается в 0.7503. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.07% и USD. Отслеживайте движения CABR на графике в реальном времени.
Как купить акции CABR?
Вы можете купить акции Caring Brands, Inc. (CABR) по текущей цене 0.7503. Ордера обычно размещаются около 0.7503 или 0.7533, тогда как 69 и -8.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CABR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CABR?
Инвестирование в Caring Brands, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.7105 - 3.2000 и текущей цены 0.7503. Многие сравнивают -75.07% и -75.07% перед размещением ордеров на 0.7503 или 0.7533. Изучайте ежедневные изменения цены CABR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Caring Brands, Inc.?
Самая высокая цена Caring Brands, Inc. (CABR) за последний год составила 3.2000. Акции заметно колебались в пределах 0.7105 - 3.2000, сравнение с 0.8644 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Caring Brands, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Caring Brands, Inc.?
Самая низкая цена Caring Brands, Inc. (CABR) за год составила 0.7105. Сравнение с текущими 0.7503 и 0.7105 - 3.2000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CABR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CABR?
В прошлом Caring Brands, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.8644 и -75.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.8644
- Open
- 0.8195
- Bid
- 0.7503
- Ask
- 0.7533
- Low
- 0.7300
- High
- 0.8201
- Объем
- 69
- Дневное изменение
- -13.20%
- Месячное изменение
- -75.07%
- 6-месячное изменение
- -75.07%
- Годовое изменение
- -75.07%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 51.0
- Прог.
- 50.3
- Пред.
- 50.3
- Акт.
- 51.0
- Прог.
- 49.0
- Пред.
- 49.0
- Акт.
- 4.5%
- Прог.
- 4.7%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.4%
- Прог.
- 3.6%
- Пред.
- 3.6%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 417
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.