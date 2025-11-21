КотировкиРазделы
CABR
CABR: Caring Brands, Inc.

0.7503 USD 0.1141 (13.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CABR за сегодня изменился на -13.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7300, а максимальная — 0.8201.

Следите за динамикой Caring Brands, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CABR сегодня?

Caring Brands, Inc. (CABR) сегодня оценивается на уровне 0.7503. Инструмент торгуется в пределах 0.7300 - 0.8201, вчерашнее закрытие составило 0.8644, а торговый объем достиг 69. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CABR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Caring Brands, Inc.?

Caring Brands, Inc. в настоящее время оценивается в 0.7503. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -75.07% и USD. Отслеживайте движения CABR на графике в реальном времени.

Как купить акции CABR?

Вы можете купить акции Caring Brands, Inc. (CABR) по текущей цене 0.7503. Ордера обычно размещаются около 0.7503 или 0.7533, тогда как 69 и -8.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CABR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CABR?

Инвестирование в Caring Brands, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.7105 - 3.2000 и текущей цены 0.7503. Многие сравнивают -75.07% и -75.07% перед размещением ордеров на 0.7503 или 0.7533. Изучайте ежедневные изменения цены CABR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Caring Brands, Inc.?

Самая высокая цена Caring Brands, Inc. (CABR) за последний год составила 3.2000. Акции заметно колебались в пределах 0.7105 - 3.2000, сравнение с 0.8644 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Caring Brands, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Caring Brands, Inc.?

Самая низкая цена Caring Brands, Inc. (CABR) за год составила 0.7105. Сравнение с текущими 0.7503 и 0.7105 - 3.2000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CABR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CABR?

В прошлом Caring Brands, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.8644 и -75.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.7300 0.8201
Годовой диапазон
0.7105 3.2000
Предыдущее закрытие
0.8644
Open
0.8195
Bid
0.7503
Ask
0.7533
Low
0.7300
High
0.8201
Объем
69
Дневное изменение
-13.20%
Месячное изменение
-75.07%
6-месячное изменение
-75.07%
Годовое изменение
-75.07%
21 ноября, пятница
13:30
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
13:45
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
15:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.0
Прог.
50.3
Пред.
50.3
15:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.0
Прог.
49.0
Пред.
49.0
15:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
4.5%
Прог.
4.7%
Пред.
4.7%
15:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
3.4%
Прог.
3.6%
Пред.
3.6%
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
417
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.