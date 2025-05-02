FiyatlarBölümler
Dövizler / CABO
CABO: Cable One Inc

169.30 USD 0.54 (0.32%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CABO fiyatı bugün -0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 167.19 ve Yüksek fiyatı olarak 172.34 aralığında işlem gördü.

Cable One Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CABO haberleri

Günlük aralık
167.19 172.34
Yıllık aralık
117.64 437.00
Önceki kapanış
169.84
Açılış
169.38
Satış
169.30
Alış
169.60
Düşük
167.19
Yüksek
172.34
Hacim
99
Günlük değişim
-0.32%
Aylık değişim
6.25%
6 aylık değişim
-36.36%
Yıllık değişim
-51.35%
21 Eylül, Pazar