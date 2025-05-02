クォートセクション
通貨 / CABO
CABO: Cable One Inc

169.84 USD 2.79 (1.62%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CABOの今日の為替レートは、-1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり169.33の安値と173.62の高値で取引されました。

Cable One Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
169.33 173.62
1年のレンジ
117.64 437.00
以前の終値
172.63
始値
173.62
買値
169.84
買値
170.14
安値
169.33
高値
173.62
出来高
109
1日の変化
-1.62%
1ヶ月の変化
6.59%
6ヶ月の変化
-36.15%
1年の変化
-51.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K