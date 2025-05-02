货币 / CABO
CABO: Cable One Inc
175.28 USD 4.48 (2.62%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CABO汇率已更改2.62%。当日，交易品种以低点172.48和高点175.90进行交易。
关注Cable One Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CABO新闻
日范围
172.48 175.90
年范围
117.64 437.00
- 前一天收盘价
- 170.80
- 开盘价
- 172.48
- 卖价
- 175.28
- 买价
- 175.58
- 最低价
- 172.48
- 最高价
- 175.90
- 交易量
- 20
- 日变化
- 2.62%
- 月变化
- 10.00%
- 6个月变化
- -34.11%
- 年变化
- -49.64%
