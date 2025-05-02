Валюты / CABO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CABO: Cable One Inc
170.80 USD 3.97 (2.38%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CABO за сегодня изменился на 2.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 165.52, а максимальная — 170.82.
Следите за динамикой Cable One Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CABO
- Should Value Investors Buy Cable One (CABO) Stock?
- Zacks Industry Outlook Highlights Comcast, Charter Communications and Cable One
- 3 Stocks to Watch From a Challenging Cable Television Industry
- Are Investors Undervaluing Cable One (CABO) Right Now?
- Cable One: Leverage Can Produce Disastrous Equity Returns (undefined:CABO)
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- Artisan Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Is Cable One (CABO) Stock Undervalued Right Now?
- The London Company Small Cap Vs. Russell 2000 Q2 2025 Commentary
- Cable One (CABO) Q2 Revenue Falls 3.4%
- Cable One, Inc. (CABO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Cable One Q2 2025 sees significant EPS miss, stock fluctuates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Cable One (CABO) Q2 Earnings
- Cable One (CABO) Lags Q2 Earnings Estimates
- Franklin Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Charter Communications (CHTR) Q2 Earnings Miss Estimates
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
- Cable One CEO Julia Laulis announces retirement
- Cable One stock plunges to 52-week low at $139.3 amid market challenges
- Cable One stock plunges to 52-week low at $149.7
- Cable One Inc. ratings downgraded due to poor performance and negative outlook
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Jump This Quarter - Cable One (NYSE:CABO), Anterix (NASDAQ:ATEX)
- Nasdaq Surges Over 300 Points; Apple Shares Fall After Q2 Results - Apple (NASDAQ:AAPL), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
Дневной диапазон
165.52 170.82
Годовой диапазон
117.64 437.00
- Предыдущее закрытие
- 166.83
- Open
- 167.17
- Bid
- 170.80
- Ask
- 171.10
- Low
- 165.52
- High
- 170.82
- Объем
- 74
- Дневное изменение
- 2.38%
- Месячное изменение
- 7.19%
- 6-месячное изменение
- -35.79%
- Годовое изменение
- -50.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.