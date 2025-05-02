CotationsSections
Devises / CABO
Retour à Actions

CABO: Cable One Inc

169.30 USD 0.54 (0.32%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CABO a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 167.19 et à un maximum de 172.34.

Suivez la dynamique Cable One Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CABO Nouvelles

Range quotidien
167.19 172.34
Range Annuel
117.64 437.00
Clôture Précédente
169.84
Ouverture
169.38
Bid
169.30
Ask
169.60
Plus Bas
167.19
Plus Haut
172.34
Volume
99
Changement quotidien
-0.32%
Changement Mensuel
6.25%
Changement à 6 Mois
-36.36%
Changement Annuel
-51.35%
20 septembre, samedi