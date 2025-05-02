Devises / CABO
CABO: Cable One Inc
169.30 USD 0.54 (0.32%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CABO a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 167.19 et à un maximum de 172.34.
Suivez la dynamique Cable One Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CABO Nouvelles
Range quotidien
167.19 172.34
Range Annuel
117.64 437.00
- Clôture Précédente
- 169.84
- Ouverture
- 169.38
- Bid
- 169.30
- Ask
- 169.60
- Plus Bas
- 167.19
- Plus Haut
- 172.34
- Volume
- 99
- Changement quotidien
- -0.32%
- Changement Mensuel
- 6.25%
- Changement à 6 Mois
- -36.36%
- Changement Annuel
- -51.35%
20 septembre, samedi