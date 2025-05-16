Dövizler / CAAP
CAAP: Corporacion America Airports SA
17.97 USD 0.30 (1.64%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CAAP fiyatı bugün -1.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.92 ve Yüksek fiyatı olarak 18.31 aralığında işlem gördü.
Corporacion America Airports SA hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CAAP haberleri
Günlük aralık
17.92 18.31
Yıllık aralık
15.01 22.82
21 Eylül, Pazar