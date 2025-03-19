Валюты / CAAP
CAAP: Corporacion America Airports SA
19.08 USD 0.19 (0.99%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAAP за сегодня изменился на -0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.08, а максимальная — 19.48.
Следите за динамикой Corporacion America Airports SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CAAP
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Corporación América Airports (CAAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Caap stock hits all-time high at 22.32 USD
- Corporacion America Airports S.A. (CAAP) Lags Q2 Earnings Estimates
- Corporacion America Airports earnings missed by $0.13, revenue topped estimates
- Corporación América Airports shares rise 5% as traffic growth drives revenue beat
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Joby Aviation, Inc. (JOBY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Citi reiterates Buy rating on Corporacion America Airports stock
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- Corporación América Airports: When Real Value Is Trapped In Perceived Risk (NYSE:CAAP)
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports S.A. Reports May 2025 Passenger Traffic
- CAAP secures full control of Italian airport operator
- Corporación América Airports misses Q1 estimates, shares fall 6%
- Corporacion America Airports earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports Reports First Quarter 2025 Results
- BofA sets $24.70 target on CAAP stock with buy rating
- Intuit, Autodesk, Workday, and more set to report earnings Thursday
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports S.A. Reports April 2025 Passenger Traffic
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports Announces First Quarter 2025 Financial Results Call and Webcast
- Corporacion America Airports S.A. (CAAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
19.08 19.48
Годовой диапазон
15.01 22.82
- Предыдущее закрытие
- 19.27
- Open
- 19.47
- Bid
- 19.08
- Ask
- 19.38
- Low
- 19.08
- High
- 19.48
- Объем
- 170
- Дневное изменение
- -0.99%
- Месячное изменение
- -10.80%
- 6-месячное изменение
- 4.26%
- Годовое изменение
- 11.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.