Devises / CAAP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CAAP: Corporacion America Airports SA
17.97 USD 0.30 (1.64%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CAAP a changé de -1.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.92 et à un maximum de 18.31.
Suivez la dynamique Corporacion America Airports SA. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAAP Nouvelles
- Corporación América Airports enregistre une hausse de 10,2% du trafic passagers
- Corporación América Airports reports 10.2% passenger traffic increase
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Corporación América Airports (CAAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Caap stock hits all-time high at 22.32 USD
- Corporacion America Airports S.A. (CAAP) Lags Q2 Earnings Estimates
- Corporacion America Airports earnings missed by $0.13, revenue topped estimates
- Corporación América Airports shares rise 5% as traffic growth drives revenue beat
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Joby Aviation, Inc. (JOBY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Citi reiterates Buy rating on Corporacion America Airports stock
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- Corporación América Airports: When Real Value Is Trapped In Perceived Risk (NYSE:CAAP)
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports S.A. Reports May 2025 Passenger Traffic
- CAAP secures full control of Italian airport operator
- Corporación América Airports misses Q1 estimates, shares fall 6%
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports Reports First Quarter 2025 Results
- Corporacion America Airports earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- BofA sets $24.70 target on CAAP stock with buy rating
- Intuit, Autodesk, Workday, and more set to report earnings Thursday
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports S.A. Reports April 2025 Passenger Traffic
Range quotidien
17.92 18.31
Range Annuel
15.01 22.82
- Clôture Précédente
- 18.27
- Ouverture
- 18.16
- Bid
- 17.97
- Ask
- 18.27
- Plus Bas
- 17.92
- Plus Haut
- 18.31
- Volume
- 666
- Changement quotidien
- -1.64%
- Changement Mensuel
- -15.99%
- Changement à 6 Mois
- -1.80%
- Changement Annuel
- 4.78%
20 septembre, samedi