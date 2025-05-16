통화 / CAAP
CAAP: Corporacion America Airports SA
17.97 USD 0.30 (1.64%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CAAP 환율이 오늘 -1.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.92이고 고가는 18.31이었습니다.
Corporacion America Airports SA 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAAP News
- Corporación América Airports, 여객 수송량 10.2% 증가 보고
- Corporación América Airports reports 10.2% passenger traffic increase
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Corporación América Airports (CAAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Caap stock hits all-time high at 22.32 USD
- Corporacion America Airports S.A. (CAAP) Lags Q2 Earnings Estimates
- Corporacion America Airports earnings missed by $0.13, revenue topped estimates
- Corporación América Airports shares rise 5% as traffic growth drives revenue beat
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Joby Aviation, Inc. (JOBY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Citi reiterates Buy rating on Corporacion America Airports stock
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- Corporación América Airports: When Real Value Is Trapped In Perceived Risk (NYSE:CAAP)
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports S.A. Reports May 2025 Passenger Traffic
- CAAP secures full control of Italian airport operator
- Corporación América Airports misses Q1 estimates, shares fall 6%
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports Reports First Quarter 2025 Results
- Corporacion America Airports earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- BofA sets $24.70 target on CAAP stock with buy rating
- Intuit, Autodesk, Workday, and more set to report earnings Thursday
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports S.A. Reports April 2025 Passenger Traffic
일일 변동 비율
17.92 18.31
년간 변동
15.01 22.82
- 이전 종가
- 18.27
- 시가
- 18.16
- Bid
- 17.97
- Ask
- 18.27
- 저가
- 17.92
- 고가
- 18.31
- 볼륨
- 666
- 일일 변동
- -1.64%
- 월 변동
- -15.99%
- 6개월 변동
- -1.80%
- 년간 변동율
- 4.78%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K