CAAP: Corporacion America Airports SA
18.82 USD 0.26 (1.36%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CAAP de hoy ha cambiado un -1.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.73, mientras que el máximo ha alcanzado 19.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Corporacion America Airports SA. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAAP News
- Corporación América Airports reporta aumento de 10.2% en tráfico de pasajeros
- Corporación América Airports reports 10.2% passenger traffic increase
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Corporación América Airports (CAAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Caap stock hits all-time high at 22.32 USD
- Corporacion America Airports S.A. (CAAP) Lags Q2 Earnings Estimates
- Corporacion America Airports earnings missed by $0.13, revenue topped estimates
- Corporación América Airports shares rise 5% as traffic growth drives revenue beat
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Joby Aviation, Inc. (JOBY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Citi reiterates Buy rating on Corporacion America Airports stock
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- Corporación América Airports: When Real Value Is Trapped In Perceived Risk (NYSE:CAAP)
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports S.A. Reports May 2025 Passenger Traffic
- CAAP secures full control of Italian airport operator
- Corporación América Airports misses Q1 estimates, shares fall 6%
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports Reports First Quarter 2025 Results
- Corporacion America Airports earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- BofA sets $24.70 target on CAAP stock with buy rating
- Intuit, Autodesk, Workday, and more set to report earnings Thursday
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports S.A. Reports April 2025 Passenger Traffic
Rango diario
18.73 19.25
Rango anual
15.01 22.82
- Cierres anteriores
- 19.08
- Open
- 19.25
- Bid
- 18.82
- Ask
- 19.12
- Low
- 18.73
- High
- 19.25
- Volumen
- 306
- Cambio diario
- -1.36%
- Cambio mensual
- -12.01%
- Cambio a 6 meses
- 2.84%
- Cambio anual
- 9.74%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B