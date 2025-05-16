QuotazioniSezioni
CAAP
CAAP: Corporacion America Airports SA

17.97 USD 0.30 (1.64%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CAAP ha avuto una variazione del -1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.92 e ad un massimo di 18.31.

Segui le dinamiche di Corporacion America Airports SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.92 18.31
Intervallo Annuale
15.01 22.82
Chiusura Precedente
18.27
Apertura
18.16
Bid
17.97
Ask
18.27
Minimo
17.92
Massimo
18.31
Volume
666
Variazione giornaliera
-1.64%
Variazione Mensile
-15.99%
Variazione Semestrale
-1.80%
Variazione Annuale
4.78%
