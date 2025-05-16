Valute / CAAP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CAAP: Corporacion America Airports SA
17.97 USD 0.30 (1.64%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CAAP ha avuto una variazione del -1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.92 e ad un massimo di 18.31.
Segui le dinamiche di Corporacion America Airports SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAAP News
- Corporación América Airports registra un aumento del 10,2% nel traffico passeggeri
- Corporación América Airports reports 10.2% passenger traffic increase
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Corporación América Airports (CAAP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Caap stock hits all-time high at 22.32 USD
- Corporacion America Airports S.A. (CAAP) Lags Q2 Earnings Estimates
- Corporacion America Airports earnings missed by $0.13, revenue topped estimates
- Corporación América Airports shares rise 5% as traffic growth drives revenue beat
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Joby Aviation, Inc. (JOBY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Citi reiterates Buy rating on Corporacion America Airports stock
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- Corporación América Airports: When Real Value Is Trapped In Perceived Risk (NYSE:CAAP)
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports S.A. Reports May 2025 Passenger Traffic
- CAAP secures full control of Italian airport operator
- Corporación América Airports misses Q1 estimates, shares fall 6%
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports Reports First Quarter 2025 Results
- Corporacion America Airports earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- BofA sets $24.70 target on CAAP stock with buy rating
- Intuit, Autodesk, Workday, and more set to report earnings Thursday
- CorporaciÃ³n AmÃ©rica Airports S.A. Reports April 2025 Passenger Traffic
Intervallo Giornaliero
17.92 18.31
Intervallo Annuale
15.01 22.82
- Chiusura Precedente
- 18.27
- Apertura
- 18.16
- Bid
- 17.97
- Ask
- 18.27
- Minimo
- 17.92
- Massimo
- 18.31
- Volume
- 666
- Variazione giornaliera
- -1.64%
- Variazione Mensile
- -15.99%
- Variazione Semestrale
- -1.80%
- Variazione Annuale
- 4.78%
20 settembre, sabato