FiyatlarBölümler
Dövizler / C
Geri dön - Hisse senetleri

C: Citigroup Inc

102.66 USD 0.24 (0.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

C fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 101.87 ve Yüksek fiyatı olarak 103.12 aralığında işlem gördü.

Citigroup Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

C haberleri

Günlük aralık
101.87 103.12
Yıllık aralık
55.51 103.12
Önceki kapanış
102.42
Açılış
102.58
Satış
102.66
Alış
102.96
Düşük
101.87
Yüksek
103.12
Hacim
13.321 K
Günlük değişim
0.23%
Aylık değişim
8.05%
6 aylık değişim
45.87%
Yıllık değişim
65.00%
21 Eylül, Pazar