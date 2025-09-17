Dövizler / C
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
C: Citigroup Inc
102.66 USD 0.24 (0.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
C fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 101.87 ve Yüksek fiyatı olarak 103.12 aralığında işlem gördü.
Citigroup Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
C haberleri
- Citigroup taps Adam Inzirillo from Cboe for equities business
- Citigroup hissesi 102,70 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Citigroup stock hits 52-week high at $102.70
- JPMorgan Chase: 7.1% Dividend Raise + Reasonable Valuation (NYSE:JPM)
- Major brokerages expect no more BoE rate cuts in 2025 after September pause
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Eski Intel CTO’su Greg Lavender, Nutanix yönetim kuruluna katıldı
- Deutsche Bank's Arm Plans Sale of NorthC Data Center Platform
- Post-Rate Cut Rally: 3 Bank Stocks to Watch as They Hit New Highs
- Citron Research’ın olumlu yorumu sonrası Cardlytics hisseleri yükseldi
- Yatırım bankaları Fed’in yıl sonu kadar faizi 50 baz puan indirmesini bekliyor
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Citigroup (C) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Citizens Bank ana kredi faiz oranını yüzde 7,25’e düşürüyor
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- Citibank temel kredi faiz oranını yüzde 7,50’den yüzde 7,25’e düşürüyor
- Citibank cuts base lending rate to 7.25% from 7.50%
- Citizens Financial Group hissesi 52,86 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Goldman's Strategic Shift Drives Growth & Operational Efficiency
- Is JPMorgan's Recent Dividend Hike Enough to Buy the Stock?
- WarrenAI Analizine Göre Büyümeye Hazır En İyi 5 Bölgesel Banka
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- BofA Anketi: Fon yöneticilerinden kriptoya temkinli yaklaşım
- Citigroup: Fully Valued, Time To Cash Out (NYSE:C)
Günlük aralık
101.87 103.12
Yıllık aralık
55.51 103.12
- Önceki kapanış
- 102.42
- Açılış
- 102.58
- Satış
- 102.66
- Alış
- 102.96
- Düşük
- 101.87
- Yüksek
- 103.12
- Hacim
- 13.321 K
- Günlük değişim
- 0.23%
- Aylık değişim
- 8.05%
- 6 aylık değişim
- 45.87%
- Yıllık değişim
- 65.00%
21 Eylül, Pazar