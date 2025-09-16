KurseKategorien
C: Citigroup Inc

102.42 USD 0.66 (0.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von C hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.70 bis zu einem Hoch von 102.70 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
101.70 102.70
Jahresspanne
55.51 102.70
Vorheriger Schlusskurs
101.76
Eröffnung
101.98
Bid
102.42
Ask
102.72
Tief
101.70
Hoch
102.70
Volumen
18.484 K
Tagesänderung
0.65%
Monatsänderung
7.80%
6-Monatsänderung
45.52%
Jahresänderung
64.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K