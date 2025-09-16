Währungen / C
C: Citigroup Inc
102.42 USD 0.66 (0.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von C hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.70 bis zu einem Hoch von 102.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Citigroup Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
101.70 102.70
Jahresspanne
55.51 102.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 101.76
- Eröffnung
- 101.98
- Bid
- 102.42
- Ask
- 102.72
- Tief
- 101.70
- Hoch
- 102.70
- Volumen
- 18.484 K
- Tagesänderung
- 0.65%
- Monatsänderung
- 7.80%
- 6-Monatsänderung
- 45.52%
- Jahresänderung
- 64.61%
