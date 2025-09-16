Divisas / C
C: Citigroup Inc
101.76 USD 1.08 (1.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de C de hoy ha cambiado un 1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.41, mientras que el máximo ha alcanzado 102.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Citigroup Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
C News
- Citigroup (C) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Big US banks lower prime lending rates after Fed rate cut
- Citibank cuts base lending rate to 7.25% from 7.50%
- Goldman's Strategic Shift Drives Growth & Operational Efficiency
- Is JPMorgan's Recent Dividend Hike Enough to Buy the Stock?
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Citigroup: Fully Valued, Time To Cash Out (NYSE:C)
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- BlackRock adds to key executive committee in talent shuffle, Financial Times reports
- Citigroup's Card Delinquencies Decline, Charge-Offs Increase in August
- Citi stock rating downgraded to Hold by Freedom Capital Markets
Rango diario
100.41 102.21
Rango anual
55.51 102.21
- Cierres anteriores
- 100.68
- Open
- 100.42
- Bid
- 101.76
- Ask
- 102.06
- Low
- 100.41
- High
- 102.21
- Volumen
- 22.016 K
- Cambio diario
- 1.07%
- Cambio mensual
- 7.10%
- Cambio a 6 meses
- 44.59%
- Cambio anual
- 63.55%
